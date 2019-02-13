Правительство направило годовой отчет о своей работе в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабинет министров утвердил и направил на рассмотрение народных депутатов отчет о своей деятельности за 2018 год. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Есть предложение поддержать данный проект отчета, направить его в украинский парламент, как и все предыдущие отчеты. Нет возражений, тогда 5.13 принято", - отметил Премьер.
По его словам, это уже 4-й отчет, который представляет этот Кабинет министров.
При этом он отметил, что этот отчет правительство подает вовремя - в соответствии с прописанной в законе процедуре.
Напомним, согласно озвученному Премьер-министром Владимиром Гройсманом отчету за 2018 год, поступления в бюджет от экспорта в прошлом году за 11 месяцев достигли почти 54 млрд грн.