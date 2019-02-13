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Експортна виручка України торік сягнула майже 54 млрд грн

Експортна виручка України торік сягнула майже 54 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Надходження до бюджету від експорту минулого року за 11 місяців сягнули майже 54 млрд грн. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Ми за 11 місяців отримали 53,8 млрд грн експорту українських товарів на світові ринки. Майже 43% - це експорт українських товарів на європейські ринки", - зазначив Прем’єр.

За його словами, кожного року торгівля України зростає, чому сприяє активізація бізнесу, а також допомога МЕРТу, який шукає нові ринки збуту української продукції.

При цьому він нагадав, що нещодавно Україна уклала угоду про ЗВТ із Ізраїлем.

Нагадаємо, у 2018 році Україна продала товарів в країни ЄС більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх відносин.

Українські Національні Новини

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