Експортна виручка України торік сягнула майже 54 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Надходження до бюджету від експорту минулого року за 11 місяців сягнули майже 54 млрд грн. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми за 11 місяців отримали 53,8 млрд грн експорту українських товарів на світові ринки. Майже 43% - це експорт українських товарів на європейські ринки", - зазначив Прем’єр.
За його словами, кожного року торгівля України зростає, чому сприяє активізація бізнесу, а також допомога МЕРТу, який шукає нові ринки збуту української продукції.
При цьому він нагадав, що нещодавно Україна уклала угоду про ЗВТ із Ізраїлем.
Нагадаємо, у 2018 році Україна продала товарів в країни ЄС більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх відносин.