Экспортная выручка Украине в прошлом году составила около 54 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Поступления в бюджет от экспорта в прошлом году за 11 месяцев достигли почти 54 млрд грн. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы за 11 месяцев получили 53,8 млрд грн экспорта украинских товаров на мировые рынки. Почти 43% - это экспорт украинских товаров на европейские рынки", - отметил Премьер.
По его словам, каждый год торговля Украины растет, чему способствует активизация бизнеса, а также помощь МЭРТа, который ищет новые рынки сбыта украинской продукции.
При этом он напомнил, что недавно Украина заключила соглашение о ЗСТ с Израилем.
Напомним, в 2018 году Украина продала товаров в страны ЕС больше, чем в любой другой год в истории двусторонних отношений.