Кабмін пообіцяв вчасно подати у Раду звіт за 2018 рік

"Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів перше засідання утвореного у січні поточного року Стратегічного урядового комітету. Участь у засіданні взяли всі члени Кабінету міністрів України. Вони... проаналізували основні положення проекту звіту про роботу Кабінету міністрів за 2018 рік. Він буде поданий на розгляд Верховної Ради у визначені законодавством терміни", - вказали в уряді.

Також члени уряду обговорили основні засади і принципи роботи комітету, його стратегічні завдання, визначили порядок денний співпраці з Верховною Радою щодо формування та ухвалення важливих законодавчих ініціатив.

Коментуючи результати засідання, очільник уряду зазначив, що надалі Стратегічний комітет стане своєрідним майданчиком формування довготермінових планів і стратегічних ініціатив.

Нагадаємо, Стратегічний комітет створили 10 січня.