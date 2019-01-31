Кабмин пообещал вовремя подать в Раду отчет за 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Проект отчета о работе Кабинета министров Украины за 2018 год будет представлен на рассмотрение Верховной Рады в определенные законодательством сроки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам первого заседания Стратегического правительственного комитета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел первое заседание созданного в январе текущего года Стратегического правительственного комитета. В заседании приняли участие все члены Кабинета министров Украины. Они... проанализировали основные положения проекта отчета о работе Кабинета министров за 2018 год. Он будет подан на рассмотрение Верховной Рады в определенные законодательством сроки", - указали в правительстве.
Также члены правительства обсудили основные положения и принципы работы комитета, его стратегические задачи, определили повестку дня сотрудничества с Верховной Радой по формированию и принятию важных законодательных инициатив.
Комментируя итоги заседания, глава правительства отметил, что в дальнейшем Стратегический комитет станет своеобразной площадкой формирования долгосрочных планов и стратегических инициатив.
Напомним, Стратегический комитет создали 10 января.