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Правительство России проводит совещания по подготовке к "жестким санкциям из-за Украины" - СМИ

Киев • УНН

 • 13630 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В правительстве России на прошлой неделе начались совещания, на которых обсуждается готовность российской экономики к возможному введению США и их союзниками новых санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Соединенные Штаты, Великобритания и страны ЕС заявляют, что введут жесткие санкции в случае российского вооруженного вторжения в Украину. Конкретного перечня этих санкций пока нет, СМИ со ссылками на различные источники писали о том, что обсуждаются такие меры, как введение экспортных ограничений, санкции против российского суверенного долга, крупнейших банков, отключение России от банковской системы SWIFT, индивидуальные санкции против крупных предпринимателей и глав госкорпораций.

Детали

Как пишут российские СМИ, на прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным санкциям. Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и крупных банков. На стойкость проверяли как предприятия реального сектора экономики, включая Почту России "Аэрофлот" и РЖД, так и финансовые организации.

В частности, во время стресс-тестов моделировали отключение России от SWIFT, запрет на поставки западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования.

"Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят - катастрофа", - сказал о результатах "учений" один из источников. Официально правительство России проведение стресс-тестов не комментировало.

Ранее сообщалось, что свои технологические учения провел "Сбербанк". На них, в частности, моделировалась ситуация отключения ИТ-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft и других компаний.

Дополнение

Американские официальные лица, включая президента США Джо Байдена, ранее заявляли, что Запад введет против России беспрецедентные "невиданные" и "жесткие" санкции в случае вторжения в Украину.

Россия отрицает планы вторжения в Украину, однако США в последнее время заявляют, что нападение возможно фактически в любой момент: российская вооруженная группировкуау границ, как сообщается, растет с каждым днем.

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