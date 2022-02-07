Уряд Росії проводить наради щодо підготовки до "жорстких санкцій через Україну" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В уряді Росії минулого тижня розпочалися наради, на яких обговорюється готовність російської економіки до можливого запровадження США та їх союзниками нових санкцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Сполучені Штати, Велика Британія та країни ЄС заявляють, що запровадять жорсткі санкції у разі російського збройного вторгнення до України. Конкретного переліку цих санкцій поки що немає, ЗМІ з посиланнями на різні джерела писали про те, що обговорюються такі заходи, як запровадження експортних обмежень, санкції проти російського суверенного боргу, найбільших банків, відключення Росії від банківської системи SWIFT, індивідуальні санкції проти великих підприємців та голів держкорпорацій.
Деталі
Як пишуть російські ЗМІ, минулого тижня перший віце-прем'єр РФ Андрій Білоусов провів серію нарад щодо готовності окремих секторів економіки до можливих санкцій. Наради проводилися за підсумками стрес-тестів російських компаній та великих банків. На стійкість перевіряли як підприємства реального сектора економіки, включаючи Пошту Росії, "Аерофлот" та РЗ, так і фінансові організації.
Зокрема, під час стрес-тестів моделювали відключення Росії від SWIFT, заборону на постачання західного програмного обладнання, серверів, чіпів та іншого високотехнологічного обладнання.
"Звітують всі бадьоро, але у приватних розмовах кажуть - катастрофа", - сказало про результати "навчань" одне із джерел. Офіційно уряд Росії проведення стрес-тестів не коментував.
Раніше повідомлялося, що свої технологічні навчання провів "Сбербанк". На них, зокрема, моделювалася ситуація відключення ІТ-інфраструктури банку від підтримки Microsoft та інших компаній.
Доповнення
Американські офіційні особи, включаючи президента США Джо Байдена, раніше заявляли, що Захід введе проти Росії безпрецедентні, "небачені" та "жорсткі" санкції у разі вторгнення в Україну.
Росія заперечує плани вторгнення в Україну, проте США останнім часом заявляють, що напад можливий фактично будь-якої миті: російське озброєне угруповання біля кордонів, як повідомляється, зростає з кожним днем.