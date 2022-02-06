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Супутникові знімки зафіксували розгортання військ на кордоні Білорусі з Україною - Reuters

Супутникові знімки зафіксували розгортання військ на кордоні Білорусі з Україною - Reuters

Київ • УНН

 • 59170 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Супутникові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies, опубліковані у неділю, показали деталі військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною напередодні спільних навчань, оголошених Москвою та Мінськом, які НАТО назвала найбільшим розгортанням у Білорусі з часів холодної війни. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Знімки американської компанії Maxar Technologies показали, що військові частини, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, було перекинуто до Білорусі у трьох місцях неподалік кордону з Україною.

Maxar Technologies заявила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Речиці та Лунинця. Всі об'єкти розташовані в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Супутникові знімки показали, що Maxar Technologies ідентифікувала як 15 штурмовиків Су-25 та ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 "Іскандер" та реактивні системи залпового вогню під Єльськом.

На знімках видно, що у Речиці вперше створено кілька наметових містечок. 

Аналітики військової розвідувальної компанії IHS/Janes вважають, що в Єльську є елементи як мінімум трьох тактичних груп російських батальйонів.

Контекст

Міноборони Росії заявило у суботу, що воно направило для участі в навчаннях ракетні комплекси С-400 та бойові літаки Су-25. Напередодні навчання міністр оборони Росії Сергій Шойгу у четвер відвідав полігон на заході Білорусі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня назвав маневри Росії в Білорусі найбільшим російським розгортанням у цьому районі з часів холодної війни і додав, що частиною цього були ракети "Іскандер", здатні нести ядерні боєголовки.

Додамо

Росія та Білорусь заявили, що 10-20 лютого проведуть спільні навчання під назвою Union Resolve 2022, спрямовані на відпрацювання відбиття нападу на південні кордони їх альянсу.

Нове розгортання та заплановані навчання відбуваються в той час, коли напруженість між Росією та Заходом висока через зосередження Росією військ поблизу кордону з Україною. Західні країни звинувачують Росію у підготовці вторгнення в Україну, тоді як Москва заперечує наявність таких планів.

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