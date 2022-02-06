Спутниковые снимки зафиксировали развертывание войск на границе Беларуси с Украиной - Reuters

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, опубликованные в воскресенье, показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной накануне совместных учений, объявленных Москвой и Минском, которые НАТО назвала самым крупным развертыванием в Беларуси со времен холодной войны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.