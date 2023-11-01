Правительство рф обеспокоено ослаблением авторитарного контроля в регионах - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Учитывая события в Дагестане и реакцию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чиновников рф, наиболее вероятно, беспокоит ослабление контроля на периферии россии. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Отмечается, что реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки 29 октября в Республике Дагестан свидетельствует о том, что российские чиновники могут быть все больше обеспокоены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии российской федерации.
Кадыров отреагировал на беспорядки в Дагестане, поддержав обвинения российского диктатора владимира путина в том, что Запад организовал такую ситуацию с целью дестабилизации россии. И заявил, что позволяет "стрелять в лоб" на митингах, которые могут произойти в республике на фоне беспорядков в Дагестане.
Позже Кадыров призвал чеченские силы безопасности немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков в Чечне или "сделать три предупредительных выстрела в воздух, а после этого сделать четвертый выстрел в лоб".
Аналитики указывают на то, что реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, в первую очередь, обеспокоен сохранением непоколебимой поддержки путина и, во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая жестоким ответом на потенциальные будущие беспорядки.
Напомним
29 октября в аэропорту махачкалы, что в столице дагенстана (россия) сотни людей протестовали против прилета самолета из тель-авива. Они требовали не пускать евреев в регион и штурмовали аэропорт.