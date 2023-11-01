Уряд рф стурбований послабленням авторитарного контролю в регіонах – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Зважаючи на події в Дагестані та реакцію глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, чиновників рф, найбільш ймовірно, турбує послаблення контролю на периферії росії. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.
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Зазначається, що реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації.
Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення російського диктатора володимира путіна в тому, що Захід організував таку ситуацію з метою дестабілізації росії. Та заявив, що дозволяє "стріляти в лоб" на мітингах, які можуть статися в республіці на тлі заворушень у Дагестані.
Пізніше Кадиров закликав чеченські сили безпеки негайно затримувати підбурювачів будь-яких потенційних заворушень в Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а після цього зробити четвертий постріл у лоб".
Аналітики вказують на те, що реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, в першу чергу, стурбований збереженням непохитної підтримки путіна і, по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи жорстокою відповіддю на потенційні майбутні заворушення.
Нагадаємо
29 жовтня в аеропорту махачкали, що в столиці дагенстану (росія) сотні людей протестували проти прильоту літака із Тель-Авіва. Вони вимагали не пускати євреїв у регіон та штурмували аеропорт.