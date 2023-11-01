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Уряд рф стурбований послабленням авторитарного контролю в регіонах – ISW

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Зважаючи на події в Дагестані та реакцію глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, чиновників рф, найбільш ймовірно, турбує послаблення контролю на периферії росії. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Уряд рф стурбований послабленням авторитарного контролю в регіонах – ISW

Деталі

Зазначається, що реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації.

Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення російського диктатора володимира путіна в тому, що Захід організував таку ситуацію з метою дестабілізації росії. Та заявив, що дозволяє "стріляти в лоб" на мітингах, які можуть статися в республіці на тлі заворушень у Дагестані.

Пізніше Кадиров закликав чеченські сили безпеки негайно затримувати підбурювачів будь-яких потенційних заворушень в Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а після цього зробити четвертий постріл у лоб".

Аналітики вказують на те, що реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, в першу чергу, стурбований збереженням непохитної підтримки путіна і, по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи жорстокою відповіддю на потенційні майбутні заворушення.

Нагадаємо

29 жовтня в аеропорту махачкали, що в столиці дагенстану (росія) сотні людей протестували проти прильоту літака із Тель-Авіва. Вони вимагали не пускати євреїв у регіон та штурмували аеропорт.

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