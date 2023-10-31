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Правительство предлагает изменения правила приобретения статуса иностранных украинцев

Киев • УНН

 • 43513 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон Украины о зарубежных украинцах. Это сделано для усиления компонента безопасности при рассмотрении предоставления данного статуса. В частности, Национальная комиссия сможет делать запрос в СБУ, чтобы узнать больше информации о лицах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Правительство предлагает изменения правила приобретения статуса иностранных украинцев

Цитата

«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О зарубежных украинцах», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, законопроект с целью усиления компонента безопасности при рассмотрении обращений о предоставлении, отказе или прекращении статуса зарубежного украинца предлагается внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца, в частности, предоставить Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев право обращаться в Службу безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и центрального органа исполнительной власти Украины, реализующего государственную политику в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, для получения информации о наличии или отсутствии совершенных заявителем действий, противоречащих национальной безопасности и национальным интересам Украины.

«Проектом Закона также предлагается приостановить рассмотрение Национальной комиссией по вопросам зарубежных украинцев заявлений граждан рф и рб о предоставлении статуса зарубежного украинца на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены и расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца», - сообщает Мельничук.

Справка

Зарубежный украинец — лицо, являющееся гражданином другого государства или лицом без гражданства, имеющее украинское этническое происхождение или происхождение из Украины.

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