Уряд пропонує зміни правила набуття статусу закордонних українців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про внесення змін до закону України про закордонних українців. Це зроблено для посилення безпекового компонента при розгляді надання даного статусу. Зокрема, Національна комісія зможе робити запит до СБУ, щоб дізнатися більше інформації про осіб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закордонних українців», - написав Мельничук.
Деталі
За його словами, законопроєктОМ з метою посилення безпекового компонента при розгляді звернень про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця пропонується внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця, зокрема, надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та центрального органу виконавчої влади України, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, для отримання інформації щодо наявності чи відсутності вчинених заявником дій, які суперечать національній безпеці та національним інтересам України.
«Проектом Закону також пропонується призупинити розгляд Національною комісією з питань закордонних українців заяв громадян РФ та РБ про надання статусу закордонного українця на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця», - повідомляє Мельничук.
Довідка
Закордонний українець — особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, що має українське етнічне походження або є походженням з України.
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