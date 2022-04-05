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Правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн СБУ и 32,81 млрд грн МОУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины. Это средства на зарплаты, технику, оружие, топливо и все необходимое для украинских защитников. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн СБУ и 32,81 млрд грн МОУ

Цитата

"Сегодня Правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, средства выделяются Министерству обороны и Службе безопасности Украины из резервного фонда.

"Это средства на зарплаты, технику, оружие, горючее и все необходимое для наших защитников. Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды", — отметил Шмигаль.

Также премьер-министр сообщил, что сразу несколько государств предложили свою бесплатную помощь в лечении и реабилитации наших военных и гражданских. Поэтому правительство утвердило документ, который поможет быстро и правильно организовать весь процесс.

Дополнение 

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Средства будут направлены на обеспечение ключевых потребностей украинской армии и экономики.

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