Правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн СБУ и 32,81 млрд грн МОУ

Цитата

"Сегодня Правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, средства выделяются Министерству обороны и Службе безопасности Украины из резервного фонда.

"Это средства на зарплаты, технику, оружие, горючее и все необходимое для наших защитников. Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды", — отметил Шмигаль.

Также премьер-министр сообщил, что сразу несколько государств предложили свою бесплатную помощь в лечении и реабилитации наших военных и гражданских. Поэтому правительство утвердило документ, который поможет быстро и правильно организовать весь процесс.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Средства будут направлены на обеспечение ключевых потребностей украинской армии и экономики.