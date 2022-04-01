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На забезпечення потреб армії та економіки додатково направлять 73,3 млрд грн – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на забезпечення ключових потреб української армії та економіки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, передає УНН.

На забезпечення потреб армії та економіки додатково направлять 73,3 млрд грн – Шмигаль

Цитата

"Додатково 73,3 млрд грн будуть спрямовані на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Уряду", - написав Шмигаль.

Деталі

Він наголосив, що все для фронту — все для перемоги — це нова державна політика, яка допоможе швидше завершити війну.

Доповнення

Шмигаль раніше повідомляв, що Кабінет міністрів сьогодні планує прийняти рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. За його словами, ці кошти будуть направлені перш за все на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки.

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