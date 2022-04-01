Уряд сьогодні планує збільшити розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні планує прийняти рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Ці кошти будуть направлені перш за все на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
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"Сьогодні приймемо рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені перш за все на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки. "Все для фронту — все для перемоги" — це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", - сказав Шмигаль.
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За його словами, стратегія роботи сформована.
"Всі знають, що робити. Роботи багато, тому працюємо максимально ефективно. Це стосується всіх міністерств і відомств", - зазначив Шмигаль.
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Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що фінансова система України працює безперебійно та ефективно, навіть в умовах воєнного часу. Міністерство фінансів спроможне забезпечити фінансування наших військових.