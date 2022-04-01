Уряд сьогодні планує збільшити розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн

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"Сьогодні приймемо рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені перш за все на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки. "Все для фронту — все для перемоги" — це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", - сказав Шмигаль.

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За його словами, стратегія роботи сформована.

"Всі знають, що робити. Роботи багато, тому працюємо максимально ефективно. Це стосується всіх міністерств і відомств", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що фінансова система України працює безперебійно та ефективно, навіть в умовах воєнного часу. Міністерство фінансів спроможне забезпечити фінансування наших військових.