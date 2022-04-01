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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Правительство сегодня планирует увеличить размер резервного фонда на 73,3 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Кабинет министров планирует принять решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Эти средства будут направлены прежде всего на обеспечение ключевых потребностей нашей армии и экономики. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Правительство сегодня планирует увеличить размер резервного фонда на 73,3 млрд грн

Цитата

"Сегодня примем решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Эти средства будут перераспределены с других бюджетных программ и направлены прежде всего на обеспечение ключевых потребностей нашей армии и экономики. "Все для фронта — все для победы" — это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, стратегия работы сформирована.

"Все знают, что делать. Работы много, поэтому работаем максимально эффективно. Это касается всех министерств и ведомств", - отметил Шмигаль.

Напомним

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что финансовая система Украины работает бесперебойно и эффективно, даже в условиях военного времени. Министерство финансов способно обеспечить финансирование наших военных.

Украинские Национальные Новости

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