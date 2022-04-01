Правительство сегодня планирует увеличить размер резервного фонда на 73,3 млрд грн

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"Сегодня примем решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Эти средства будут перераспределены с других бюджетных программ и направлены прежде всего на обеспечение ключевых потребностей нашей армии и экономики. "Все для фронта — все для победы" — это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, стратегия работы сформирована.

"Все знают, что делать. Работы много, поэтому работаем максимально эффективно. Это касается всех министерств и ведомств", - отметил Шмигаль.

Напомним

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что финансовая система Украины работает бесперебойно и эффективно, даже в условиях военного времени. Министерство финансов способно обеспечить финансирование наших военных.