Україна має достатньо ресурсу для фінансування своїх захисників – Марченко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Фінансова система України працює безперебійно та ефективно, навіть в умовах воєнного часу. Міністерство фінансів спроможне забезпечити фінансування наших військових. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на брифінгу в четвер, пише УНН.
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“Зараз Україна перебуває в умовах воєнного стану. Разом з тим хочу вам сказати, що всі органи фінансової системи країни працюють 24/7, і ми спроможні виконувати всі наші зобов'язання. Тобто міністерство фінансів, казначейська служба, податкова служба, митна служба, аудитслужба – всі працюють як єдиний механізм на виконання поставлених завдань", - сказав Марченко.
"Хочу сказати, що ми впевнено спроможні виконувати наші соціальні зобов'язання: пенсії, заробітні плати будуть виплачуватися вчасно і у повному обсязі. Особлива потреба – потреба армії – також буде забезпечена. Ми маємо на це достатньо ресурсу. Зокрема, за лютий перевиконання бюджету на більше ніж 24 млрд грн дозволяє нам це стверджувати", - заявив він.
Деталі
За словами міністра, міжнародна підтримка як ніколи є такою, яка дає змогу Україні впевнено дивитись у майбутнє.
Зокрема, йдеться про перемовини з Європейською комісією, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Францією, Італією, Німеччиною.
Практично всі країни світу готові підтримати Україну, зауважив міністр.
"Тому я вас запевняю, що у нас є можливості виконувати всі взяті на себе зобов’язання у цей складний час. Зокрема, лише вчора була проведена зустріч з міністрами фінансів країн G7, представниками Світового банку, Міжнародного валютного фонду, на яких обговорювали способи підтримки України у цей складний період", - додав він.
Додамо
Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд України підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через вторгнення Росії. Люди старшого віку отримають пенсії у повному обсязі.