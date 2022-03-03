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Украина имеет достаточно ресурса для финансирования своих защитников – Марченко

Украина имеет достаточно ресурса для финансирования своих защитников – Марченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Финансовая система Украины работает бесперебойно и эффективно, даже в условиях военного времени. Министерство финансов способно обеспечить финансирование наших военных. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на брифинге в четверг, пишет УНН.

Цитата

“Сейчас Украина находится в условиях военного положения. Вместе с тем хочу вам сказать, что все органы финансовой системы страны работают 24/7, и мы способны выполнять все наши обязательства. То есть Министерство финансов, казначейская служба, налоговая служба, таможенная служба, аудитслужба - все работают как единый механизм на выполнение поставленных задач", - сказал Марченко.

"Хочу сказать, что мы уверенно способны выполнять наши социальные обязательства. Пенсии, заработные платы будут выплачиваться вовремя и в полном объеме. Особая потребность - потребность армии - также будет обеспечена. Мы имеем на это достаточно ресурса. В частности, за февраль перевыполнение бюджета на более чем 24 млрд грн позволяет нам это утверждать", - заявил он.

Детали

По словам министра, международная поддержка как никогда есть такой, которая дает возможность уверенно смотреть в будущее.

В частности, речь идет о переговорах с Европейской комиссией, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Францией, Италией, Германией.

Практически все страны мира готовы поддержать Украину, отметил министр.

"Поэтому я вас уверяю, что у нас есть возможности выполнять все взятые на себя обязательства в это сложное время. В частности, только вчера была проведена встреча с министрами финансов стран G7, представителями Всемирного банка, Международного валютного фонда, на которых обсуждали способы поддержки Украины в этот сложный период", - добавил он.

Добавим

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать из-за вторжения России. Люди старшего возраста получат пенсии в полном объеме.

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