На обеспечение потребностей армии и экономики дополнительно направят 73,3 млрд грн - Шмигаль

Цитата

"Дополнительно 73,3 млрд грн будут направлены на обеспечение ключевых потребностей нашей армии и экономики. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства", - написал Шмигаль.

Детали

Он подчеркнул, что все для фронта — все для победы — это новая государственная политика, которая поможет быстрее завершить войну.

Дополнение

Шмыгаль ранее сообщал, что Кабинет министров планирует принять решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. По его словам, эти средства будут направлены прежде всего на обеспечение ключевых потребностей нашей армии и экономики.