Уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн СБУ та 32,81 млрд грн МОУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України та 32,81 млрд грн Міністерству оборони України. Це кошти на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для українських захисників. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
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"Сьогодні Уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України та 32,81 млрд грн Міністерству оборони України",- написав Шмигаль.
Деталі
За його словами, кошти виділяють Міністерству оборони та Службі безпеки України з резервного фонду.
"Це кошти на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для наших захисників. Основні ресурси держави й бюджету зараз направляємо саме на ці потреби", — відзначив Шмигаль.
Також прем’єр-міністр повідомив, що одразу декілька держав запропонували свою безкоштовну допомогу в лікуванні та реабілітації наших військових і цивільних. Тож Уряд затвердив документ, який допоможе швидко та правильно організувати весь процес.
Доповнення
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на забезпечення ключових потреб української армії та економіки.