Правительство работает над созданием координационного совета по вопросам заложников - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Правительство работает над созданием координационного совета при Президенте по вопросам украинских заложников. Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко, передает УНН.
"Также мы работаем над созданием координационного совета при Президенте Украины по вопросам заложников, цель которого - как раз координировать вопросы помощи и поддержки, и надеюсь, что члены правительства присоединятся к его работе", - сообщила Геращенко.
Кроме того, вице-спикер отметила, что новую премию имени Левка Лукьяненко могут назначить украинским политзаключенным.
"Очень важен указ Президента о стипендии имени Левка Лукьяненко, и надеюсь, на днях мы услышим решение правительства о присуждении этой стипендии Олегу Сенцову, Роману Сущенко и другим достойникам", - заявила она.
Напомним, ЕСПЧ ответил Минюсту по представлению относительно Сенцова.