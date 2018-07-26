Сім'ям політичних в'язнів виділять по 100 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Уряд сьогодні ухвалить рішення, відповідно до якого сім’ям політв’язнів виділять по 100 тис. гривень. Про це на засіданні уряду сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні приймемо рішення про підтримку родин політичних в'язнів. І виділимо кожній родині по 100 тисяч гривень. Тому що є багато витрат, багато проблем, які треба вирішувати", - сказав Гройсман.
Він наголосив, що уряд завжди буде підтримувати родини та робитиме все для того, щоб надавати підтримку у визволенні цих людей.
Додамо, активісти в Україні і світі та політики вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців.