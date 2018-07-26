Семьям политических заключенных выделят по 100 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Правительство сегодня примет решение, согласно которому семьям политзаключенных выделят по 100 тыс. гривен. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Сегодня примем решение о поддержке семей политических заключенных. И выделим каждой семье по 100 тысяч гривен. Потому что есть много затрат, много проблем, которые надо решать", - сказал Гройсман.
Он отметил, что правительство всегда будет поддерживать семьи и делать все для того, чтобы оказывать поддержку в освобождении этих людей.
Добавим, активисты в Украине и в мире, как и политики требуют от России и ее президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев.