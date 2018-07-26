Уряд працює над створенням координаційної ради з питань заручників - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Уряд працює над створенням координаційної ради при Президентові з питань українських заручників. Про це у своєму Facebook повідомила перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко, передає УНН.
"Також ми працюємо над створенням координаційної ради при Президенті України з питань заручників, мета якої - якраз координувати питання допомоги і підтримки, й сподіваюся, що члени уряду долучаться до її роботи", - повідомила Геращенко.
Крім того, віце-спікер відзначила, що новопризначену премію імені Левка Лук'яненка можуть призначити українським політв’язням.
"Дуже важливим є указ Президента про стипендію імені Левка Лук'яненка, й сподіваюся, днями ми почуємо рішення уряду про присудження цієї стипендії Олегу Сенцову, Роману Сущенку й іншим достойникам", - заявила вона.
Нагадаємо, ЄСПЛ відповів Мін'юсту щодо подання стосовно Сенцова.