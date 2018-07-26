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Уряд працює над створенням координаційної ради з питань заручників - Геращенко

Уряд працює над створенням координаційної ради з питань заручників - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Уряд працює над створенням координаційної ради при Президентові з питань українських заручників. Про це у своєму Facebook повідомила перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко, передає УНН.

"Також ми працюємо над створенням координаційної ради при Президенті України з питань заручників, мета якої - якраз координувати питання допомоги і підтримки, й сподіваюся, що члени уряду долучаться до її роботи", - повідомила Геращенко.

Крім того, віце-спікер відзначила, що новопризначену премію імені Левка Лук'яненка можуть призначити українським політв’язням.

"Дуже важливим є указ Президента про стипендію імені Левка Лук'яненка, й сподіваюся, днями ми почуємо рішення уряду про присудження цієї стипендії Олегу Сенцову, Роману Сущенку й іншим достойникам", - заявила вона.

Нагадаємо, ЄСПЛ відповів Мін'юсту щодо подання стосовно Сенцова.

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