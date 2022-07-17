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Правительство работает над упрощением процедуры закупок для реконструкции и утепления общежитий, где проживают оставшиеся без жилья украинцы

Правительство работает над упрощением процедуры закупок для реконструкции и утепления общежитий, где проживают оставшиеся без жилья украинцы

Киев • УНН

 • 132319 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Власти работают над упрощением тендерных процедур, что позволит быстрее проводить реконструкцию общежитий, где живут украинцы, оставшиеся без жилья из-за войны. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

По словам Верещук, власти уже готовятся к сложной зиме, в том числе и ищут варианты разместить в теплых помещениях оставшихся без жилья.

"Те кто сейчас в санатории, летнего типа, когда нет должного обогрева будут переселены в места где есть такой обогрев. Если это учебные заведения они тоже будут использоваться. Мы решили с руководством ОВА, что именно они дадут нам план куда и кого можно переместить. Где нужно утеплить и как это сделать. Мы, кстати, спасибо Минрегиону и другим министерствам упрощаем вопросы проведения тендерных закупок и процедур для реконструкции таких общежитий и утеплений, проведения энергоаудита, и все что нужно для того, чтобы люди жили зимой в тепле", – сообщила Верещук.

Она подчеркнула, что на это будут направляться средства из резервного фонда госбюджета, а также власти рассчитывают на поддержку международных партнеров.

Добавим

В Украине уже 800 тысяч человек нуждаются в жилье, ведь потеряли его из-за военных действий.

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