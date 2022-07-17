Уряд працює над спрощенням процедури закупівель для реконструкції та утеплення гуртожитків де мешкають українці, що залишились без житла

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За словами Верещук, влада вже готується до складної зими, зокрема і шукає варіанти розмістити у теплих приміщеннях тих, хто залишився без житла.

"Ті хто зараз в санаторії, літнього типу, коли немає належного обігріву будуть переселені в місця де є такі обігрів. Якщо це заклади освіти вони теж будуть використовуватися. Ми вирішили з керівництвом ОВА, що саме вони дадуть нам план куди і кого можна перемістити. Де треба утеплити і в який спосіб це зробити. Ми, до речі, дякую Мінрегіону і іншим міністерствам спрощуємо питання проведення тендерних закупівель та процедур для реконструкції таких гуртожитків і утеплень, проведення енергоаудиту, і все що потрібно для того, щоб люди жили взимку в теплі", - повідомила Верещук.

Вона наголосила, що на це спрямовуватимуться кошти з резервного фонду держбюджету, а також влада розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Додамо

В Україні вже 800 тисяч людей мають потребу в житлі, адже втратили його через військові дії.