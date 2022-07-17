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Уряд працює над спрощенням процедури закупівель для реконструкції та утеплення гуртожитків де мешкають українці, що залишились без житла

Уряд працює над спрощенням процедури закупівель для реконструкції та утеплення гуртожитків де мешкають українці, що залишились без житла

Київ • УНН

 • 132320 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Влада працює над спрощенням тендерних процедур, що дозволить швидше проводити реконструкцію гуртожитків де мешкають українці, які залишилися без житла через війну. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

За словами Верещук, влада вже готується до складної зими, зокрема і шукає варіанти розмістити у теплих приміщеннях тих, хто залишився без житла.

"Ті хто зараз в санаторії, літнього типу, коли немає належного обігріву будуть переселені в місця де є такі обігрів. Якщо це заклади освіти вони теж будуть використовуватися. Ми вирішили з керівництвом ОВА, що саме вони дадуть нам план куди і кого можна перемістити. Де треба утеплити і в який спосіб це зробити. Ми, до речі, дякую Мінрегіону і іншим міністерствам спрощуємо питання проведення тендерних закупівель та процедур для реконструкції таких гуртожитків і утеплень, проведення енергоаудиту, і все що потрібно для того, щоб люди жили взимку в теплі", - повідомила Верещук.

Вона наголосила, що на це спрямовуватимуться кошти з резервного фонду держбюджету, а також влада розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Додамо

В Україні вже 800 тисяч людей мають потребу в житлі, адже втратили його через військові дії.

Українські Національні Новини

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