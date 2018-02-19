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10 марта, 18:32 • 70946 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 86545 просмотра

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10 марта, 16:40 • 89254 просмотра

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10 марта, 15:15 • 109572 просмотра

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Правительство Польши создаст межведомственную группу для борьбы с проявлениями фашизма

Правительство Польши создаст межведомственную группу для борьбы с проявлениями фашизма

Киев  •  УНН

 • 5606 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий создаст межведомственную группу для борьбы с проявлениями, среди прочих, фашизма и других тоталитарных идеологий. С соответствующей инициативой выступил глава министерства внутренних дел и администрации страны Йоахим Брудзинского, сообщила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинская, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Задачей группы является разработка изменений в действующее законодательство, которые позволят более эффективно бороться с преступлениями, связанными с публичной пропагандой фашизма и других тоталитарных идеологий, а также с призывами к ненависти", - сказала она.

Й.Копцинская также сообщила, что в состав группы войдут, в частности, представители МВД, министерства юстиции, министерства иностранных дел, министерства культуры, полиции, сотрудники пограничной службы, агентства внутренней безопасности и национальной прокуратуры страны. Пресс-секретарь правительства Польши добавила, что неправительственные организации, которые занимаются защитой прав человека, также смогут принять участие в работе этого органа.

Глава МВД Польши Йоахим Брудзинский 25 января представил в сейме Польши информацию об организациях, обвиняемых в пропаганде тоталитаризма. Это было связано с фильмом польского телеканала TVN24, снятым скрытой камерой, о встрече организации "Гордость и современность", во время которой ее участники выкрикивали нацистские лозунги, празднуя день рождения Адольфа Гитлера, добавило издание.

Напомним, польский премьер пояснил необходимость закона с запретом "бандеризма".

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