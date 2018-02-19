Правительство Польши создаст межведомственную группу для борьбы с проявлениями фашизма

"Задачей группы является разработка изменений в действующее законодательство, которые позволят более эффективно бороться с преступлениями, связанными с публичной пропагандой фашизма и других тоталитарных идеологий, а также с призывами к ненависти", - сказала она.

Й.Копцинская также сообщила, что в состав группы войдут, в частности, представители МВД, министерства юстиции, министерства иностранных дел, министерства культуры, полиции, сотрудники пограничной службы, агентства внутренней безопасности и национальной прокуратуры страны. Пресс-секретарь правительства Польши добавила, что неправительственные организации, которые занимаются защитой прав человека, также смогут принять участие в работе этого органа.

Глава МВД Польши Йоахим Брудзинский 25 января представил в сейме Польши информацию об организациях, обвиняемых в пропаганде тоталитаризма. Это было связано с фильмом польского телеканала TVN24, снятым скрытой камерой, о встрече организации "Гордость и современность", во время которой ее участники выкрикивали нацистские лозунги, празднуя день рождения Адольфа Гитлера, добавило издание.

Напомним, польский премьер пояснил необходимость закона с запретом "бандеризма".