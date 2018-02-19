Уряд Польщі створить міжвідомчу групу для боротьби з проявами фашизму

"Завданням групи є опрацювання змін до чинного законодавства, які дозволять більш ефективно боротися зі злочинами, пов'язаними з публічною пропагандою фашизму та інших тоталітарних ідеологій, а також із закликами до ненависті", - сказала вона.

Й.Копцінська також повідомила, що до складу групи увійдуть, зокрема, представники МВС, міністерства юстиції, міністерства закордонних справ, міністерства культури, поліції, співробітники прикордонної служби, агентства внутрішньої безпеки та національної прокуратури країни. Прес-секретар уряду Польщі додала, що неурядові організації, які займаються захистом прав людини, також зможуть взяти участь у роботі цього органу.

Очільник МВС Польщі Йоахім Брудзінський 25 січня представив у сеймі Польщі інформацію про організації, звинувачені в пропаганді тоталітаризму. Це було пов'язано з фільмом польского телеканалу TVN24, знятим прихованою камерою, про зустрічі організації "Гордість і сучасність", під час якої її учасники вигукували нацистські гасла, святкуючи день народження Адольфа Гітлера, додало видання.

Нагадаємо, польський прем'єр пояснив необхідність закону з забороною "бандеризму".