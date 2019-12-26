Правительство планирует ввести электронные больничные с апреля следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Кабинет министров Украины планирует вводить электронные больничные с апреля 2020 года. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает корреспондент УНН.
"Мы рассчитываем на внедрение электронного больничного. Его планируют, согласно постановлению Кабмина, вводить в апреле этого года", - сообщил Коваль.
Он отметил, что начиная с января нового года будет лично отслеживать этот вопрос, ведь сейчас его сопровождает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Мы с ним общались. Сейчас срок установлен 2 месяца - январь и февраль. В марте мы к чему-то придем. В случае введения электронного контроля над больничными листами, мы рассчитываем на экономию бюджета этого фонда от 1 до 4 млрд грн", - добавил заместитель министра.
Как ранее сообщалось в УНН, Дубилет рассказал о своих топ-7 проектах, среди которых и введение электронных больничных.