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Уряд планує запровадити електронні лікарняні з квітня наступного року

Уряд планує запровадити електронні лікарняні з квітня наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кабінет міністрів України планує запроваджувати електронні лікарняні з квітня 2020 року. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, передає кореспондент УНН.

"Ми розраховуємо на запровадження електронного лікарняного. Його планують, відповідно до постанови Кабміну, запроваджувати у квітні цього року", - повідомив Коваль.

Він зазначив, що починаючи з січня нового року буде особисто перейматись цим питання, адже наразі його супроводжує міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ми з ним спілкувались. Наразі термін встановлено 2 місяці – січень і лютий. У березні ми до чогось прийдемо. У разі запровадження електронного контролю над лікарняними листками, ми розраховуємо на заощадження бюджету цього фонду від 1 до 4 млрд грн", - додав заступник міністра.

Як раніше повідомлялося в УНН, Дубілет розповів про свої топ-7 проектів, серед яких і запровадження електронних лікарняних.

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