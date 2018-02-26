Правительство планирует поднять пенсии военным за два года почти вдвое - Рева

"Если все будет нормально идти и не будет никаких сбоев, то в течение двух лет мы планируем повысить пенсии военнослужащим почти вдвое. То есть, мы говорили 77% (будут увеличены пенсии - ред.), сейчас где-то в этих пределах - 77 до 100% увеличения размера пенсионного обеспечения. Пока мы над этим работаем", - сказал он.

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Рева сообщил, что планируется повышение пенсий военным в три этапа.

То есть, с января 2018 года пенсии военным вырастут в среднем на 1,5 тыс. грн - до 4380 грн, в следующий раз планируется поднять пенсии с января 2019 года - на 750 грн и с января 2020 года - еще на 750 грн.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий военнослужащим, согласно решению правительства, состоится для 498 тыс. человек. Новые пенсии будут уже в марте-апреле.