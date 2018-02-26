Уряд планує підняти пенсії військовим за два роки майже удвічі – Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Кабінет міністрів України планує зростання пенсій військовослужбовцям протягом двох років майже удвічі. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева журналістам після зустріччю з фракцією БПП у парламенті, передає кореспондент УНН.
“Якщо все буде нормально йти і не буде ніяких збоїв, то протягом двох років ми плануємо підвищити пенсії військовослужбовцям майже удвічі. Тобто, ми казали 77% (буде збільшено пенсії — ред.), зараз десь у цих межах — 77 до 100% збільшення розміру пенсійного забезпечення. Поки що ми над цим працюємо”, — сказав він.
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Рева повідомив, що планується підняття пенсій військовим трьома етапами.
Тобто, з січня 2018 року пенсії військовим зростуть в середньому на 1,5 тис. грн — до 4380 грн, наступного разу планується підняти пенсії з січня 2019 року — на 750 грн і з січня 2020 року — ще на 750 грн.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення пенсій військовослужбовцям, згідно рішення уряду, відбудеться для 498 тис. осіб. Нові пенсії будуть уже у березні-квітні.