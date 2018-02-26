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Уряд планує підняти пенсії військовим за два роки майже удвічі – Рева

Уряд планує підняти пенсії військовим за два роки майже удвічі – Рева

Київ • УНН

 • 11172 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Кабінет міністрів України планує зростання пенсій військовослужбовцям протягом двох років майже удвічі. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева журналістам після зустріччю з фракцією БПП у парламенті, передає кореспондент УНН.

“Якщо все буде нормально йти і не буде ніяких збоїв, то протягом двох років ми плануємо підвищити пенсії військовослужбовцям майже удвічі. Тобто, ми казали 77% (буде збільшено пенсії — ред.), зараз десь у цих межах — 77 до 100% збільшення розміру пенсійного забезпечення. Поки що ми над цим працюємо”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пенсії військових: в уряді розповіли, як відбуватиметься підвищення

Рева повідомив, що планується підняття пенсій військовим трьома етапами.

Тобто, з січня 2018 року пенсії військовим зростуть в середньому на 1,5 тис. грн — до 4380 грн, наступного разу планується підняти пенсії з січня 2019 року — на 750 грн і з січня 2020 року — ще на 750 грн.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення пенсій військовослужбовцям, згідно рішення уряду, відбудеться для 498 тис. осіб. Нові пенсії будуть уже у березні-квітні. 

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