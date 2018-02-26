Уряд планує підняти пенсії військовим за два роки майже удвічі – Рева

“Якщо все буде нормально йти і не буде ніяких збоїв, то протягом двох років ми плануємо підвищити пенсії військовослужбовцям майже удвічі. Тобто, ми казали 77% (буде збільшено пенсії — ред.), зараз десь у цих межах — 77 до 100% збільшення розміру пенсійного забезпечення. Поки що ми над цим працюємо”, — сказав він.

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Рева повідомив, що планується підняття пенсій військовим трьома етапами.

Тобто, з січня 2018 року пенсії військовим зростуть в середньому на 1,5 тис. грн — до 4380 грн, наступного разу планується підняти пенсії з січня 2019 року — на 750 грн і з січня 2020 року — ще на 750 грн.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення пенсій військовослужбовцям, згідно рішення уряду, відбудеться для 498 тис. осіб. Нові пенсії будуть уже у березні-квітні.