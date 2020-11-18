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Правительство планирует "переодолжить" кислородные баллоны для COVID-больниц у предприятий

Правительство планирует "переодолжить" кислородные баллоны для COVID-больниц у предприятий

Киев  •  УНН

 • 17364 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пытается договориться с крупными предприятиями о том, чтобы "переодолжить" кислородные баллоны для нужд медицины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Он (вопрос закупки кислородных баллонов - ред.) продолжает стоять остро. Дело в том, что на самом деле кислородные баллоны - это достаточно высокотехнологичный продукт, который должен выдерживать очень серьезное давление. Я знаю, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело работу с целым рядом крупных предприятий, которые используют такие кислородные баллоны и могут фактически переодолжить медицинской отрасли. Знаю, что речь идет о нескольких тысячах единиц. Кроме того, знаю, что проведена работа по дополнительной закупке кислородных концентраторов. Это, конечно, вопрос больше местных бюджетов, ведь субвенцию мы предоставили областям, а они - местным общинам", - отметил министр Кабмина.

Немчинов добавил, что и по линии международного сотрудничества решается вопрос по дополнительной закупке именно кислородных концентраторов.

"Что касается обеспечения проведения работ в больницах, то где идет работа, есть нюансы, с выполнением работ, так как это повышенная опасность. Были у нас прецеденты и на территории Украины, и в соседних странах, где не соблюдались меры безопасности, в предыдущие годы. И были негативные случаи. Поэтому, здесь очень много внимания надо уделить в том числе и проведению безопасного процесса. Не просто обеспечить разводку кислорода по палатам, а чтобы это было сделано безопасно и не ставило под угрозу жизни пациентов и медперсонала", - подытожил чиновник.

Напомним, что эксперт назвал виновных в провале Украиной изготовления кислородных концентраторов для спасения больных COVID-19.

Добавим, что в Минздраве объяснили, почему не могут обеспечить кислородом больных "ковид".

Ранее в Министерстве здравоохранения планировали до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода. Правительство выделило почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах.

При этом в Минздраве отметили, что с производством кислорода нет проблем, но есть проблематика с тарой - баллонами и емкостями. По этому вопросу давали поручение Минэкономики.

Также Кабмин на фоне распространения COVID-19 упростил закупку емкостей для кислорода.

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