Кабмін на тлі поширення COVID-19 спростив закупку ємностей для кисню

Кабінет міністрів видав 16 листопада постанову, яка розширює зміст постанов №224 та №225 від 10 березня 2020 року щодо переліку товарів, необхідних для боротьби з COVID-19, ввезення яких до України та/або постачання яких в Україні звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Зокрема, до неї внесли ємності для стиснених або скраплених газів, які дозволили закуповувати за спрощеною процедурою.

“Розділ “Системи постачання медичних газів… операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість… Доповнити такою позицією: 7311 00 Ємності для стиснених або скраплених газів”, - вказано у постанові.

Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я планували до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню.

У МОЗ зазначали, що з виробництвом кисню немає проблем, але є проблематика з тарою - балонами та ємностями. Щодо цього давали доручення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення понад 2 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19, які витратять на придбання експрес-тестів, забезпечення киснем ліжок у стаціонарах та придбання лабораторного обладнання.