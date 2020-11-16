Тести, кисень і лабобладнання: з фонду боротьби з COVID-19 виділять понад 2 млрд грн

“​​На боротьбу з пандемією виділять понад 2 мільярди гривень з Фонду COVID-19. Таке рішення підтримав Бюджетний комітет на своєму засіданні”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що, зокрема виділять:

— на придбання експрес-тестів — 1 млрд грн, насамперед їх отримають сімейні лікарі, мобільні бригади медиків та швидка допомога;

— на забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей — додаткова субвенція у розмірі 896 млн грн;

— на інші важливі заходи, спрямовані проти COVID-19 — субвенція місцевим бюджетам у розмірі 259 млн грн, із них 213 млн грн — на придбання лабораторного обладнання для медичних закладів комунальної форми власності, а ще 46 млн — на витратні матеріали для тестування донорів крові.

“Боротьба з пандемією триває, і Бюджетний комітет буде робити все від нього залежне, щоб необхідні нашим медикам кошти, обладнання та матеріали надходили до них якнайшвидше”, — сказав голова комітету Юрій Арістов.

Нагадаємо, до кінця року уряд має прозвітувати про витрати з “ковідного” фонду.