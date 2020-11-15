Верещук: ми очікуємо аудит "ковідного" фонду від уряду

"Ми очікуємо, що до кінця року ми отримаємо аудит ковідного фонду", - підкреслила вона.

Верещук нагадала, що аудит "ковідного" фонду від уряду вимагає також МВФ.

"МВФ вимагає такого аудиту. Як ми пам’ятаємо – були там вимоги, і серед них – щодо тих коштів, які ми акумулювали на боротьбу з COVID-19", - вказала нардеп.

Верещук також прокоментувала результати так званого економічного аудиту країни, який днями представив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це не був аудит в повній мірі. Це була така собі стратегія з елементами аудиту. Треба спитати в уряду, чому вони роблять таку форму аудиту, а не іншу. Я, наприклад, за те, щоб аудит був предметним і детальним. Він має показати – хто винен і що робити. Бо у нас всюди проблеми, всюди дірки, розкрадання і неефективне управління, а далі що?" - зазначила вона.

Нагадаємо, Верещук прокоментувала ймовірну відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова і заявила, що вона проти такого рішення і не буде підтримувати кандидатуру Віктора Ляшка на місце Степанова.

Водночас вона виступила проти карантину вихідного дня та введення касових апаратів для малого бізнесу.