Верещук: мы ожидаем аудит "ковидного" фонда от правительства

"Мы ожидаем, что до конца года мы получим аудит ковидного фонда", - подчеркнула она.

Верещук напомнила, что аудит "ковидного" фонда от правительства требует также МВФ.

"МВФ требует такого аудита. Как мы помним - были там требования, и среди них - относительно тех средств, которые мы аккумулировали на борьбу с COVID-19", - указала нардеп.

Верещук также прокомментировала результаты так называемого экономического аудита страны, который на днях представил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это не был аудит в полной мере. Это была некая стратегия с элементами аудита. Надо спросить у правительства, почему они делают такую форму аудита, а не другую. Я, например, за то, чтобы аудит был предметным и детальным. Он должен показать - кто виноват и что делать. Потому что у нас везде проблемы, везде дыры, хищения и неэффективное управление, а дальше что?" - отметила она.

Напомним, Верещук прокомментировала возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова и заявила, что она против такого решения и не будет поддерживать кандидатуру Виктора Ляшко на место Степанова.

В то же время она выступила против карантина выходного дня и введение кассовых аппаратов для малого бизнеса.