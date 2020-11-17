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Кабмин на фоне распространения COVID-19 упростил закупку емкостей для кислорода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров принял постановление, которым разрешил закупать емкости для кислорода по упрощенной процедуре для противодействия COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ, обнародованный на сайте правительства.

Кабинет министров издал 16 ноября постановление, расширяющее содержание постановлений №224 и №225 от 10 марта 2020 года о перечне товаров, необходимых для борьбы с COVID-19, ввоз которых в Украину и/или поставки которых в Украине освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

В частности, в него внесли емкости для сжатого или сжиженного газа, которые позволили закупать по упрощенной процедуре.

"Раздел "Системы снабжения медицинских газов,.. операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенной территории Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость... дополнить такой позицией: 7311 00 Емкости для сжатого или сжиженного газа", - указано в постановлении.

Добавим, в Министерстве здравоохранения планировали до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода.

В Минздраве отметили, что с производством кислорода нет проблем, но есть проблематика с тарой - баллонами и емкостями. По этому вопросу давали поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение более 2 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, которые потратят на приобретение экспресс-тестов, обеспечение кислородом коек в стационарах и приобретение лабораторного оборудования.

Украинские Национальные Новости

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