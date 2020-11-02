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У МОЗ розповіли, як вони планують забезпечити киснем 40 тис. ліжок у лікарнях

У МОЗ розповіли, як вони планують забезпечити киснем 40 тис. ліжок у лікарнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я планують до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Плани і дії Міністерства охорони здоров’я по збільшенню ліжок з киснем. Ви знаєте, що це одне із основних питань, над яким зараз працює МОЗ... Для того, щоб довести кількість ліжок з киснем до 80% від ліжкового фонду. Якщо це говорити в абсолютних цифрах, то це не менше, ніж 40 тис. ліжок повинні бути з підведеним киснем. Які в нас плани і як ми рухаємось. Якщо на початок вересня в нас було всього 8800 ліжок, підключених до кисню, то зараз ця цифра, на вчорашній вечір, складала вже 17 тис. 855 ліжок”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що були виділені відповідні кошти в регіони - 572 млн грн на забезпечення киснем. Окрім того, регіони подали ще додаткову заявку, додаткове замовлення, яка їм ще необхідна сума коштів.

“По наших розрахунках і по наших планах, регіони повинні підвести кисень на середину листопада, ця кількість ліжок повинна бути не менше 25-26 тис. ліжок. Це, ще раз наголошую, максимально можливий термін щодо наших регіонів, те завдання, яке їм було поставлене. Більш того, відповідне завдання було поставлене нашим регіонам ще на початку серпня… Чому саме ми робимо це через регіони, прораховуємо кошти. Бо задають питання, чому ви не купуєте централізовано кисневі концентратори. У цьому нема жодного сенсу, тому що в кожному регіоні, в кожній лікарні, не просто регіоні - в кожній лікарні є різна ситуація. Десь це підведення кисню централізоване, а десь це треба купувати кисневі концентратори. Десь треба робити розводку, а десь треба робити якісь інші монтажні роботи”, - додав міністр.

За його словами, щоб не виникали “проволочки з термінами” - всі процедури по закупівлі та дозакупівлі кисню були спрощені, як і проведення робіт і проектні роботи.

“Те, що стосується забезпеченості киснем, то в нас на сьогоднішній день є 16 виробників медичного кисню. Я підкреслюю - медичного кисню, бо є відмінність від медичного і технологічного кисню. І саме тому йде, відповідно, відбувається процес сертифікації. Якщо міністерству подаються відповідні документи щодо сертифікації кисню - в той же день починає розглядатися термін, відповідно, отримання ліцензії, скорочені до мінімуму. Це декілька днів після підготовки документів”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що з виробництвом кисню немає проблем, але є проблематика з тарою - балонами та ємкостями. Щодо цього дали доручення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Нагадаємо, у вересні головам обласних державних адміністрацій було поставлено завдання збільшити до 80% забезпечення в Україні киснем ліжок, відведених для хворих на COVID-19.

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