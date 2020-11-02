В Минздраве рассказали, как они планируют обеспечить кислородом 40 тыс. коек в больницах

"Планы и действия Министерства здравоохранения по увеличению коек с кислородом. Вы знаете, что это один из основных вопросов, над которым сейчас работает Минздрав... Для того, чтобы довести количество коек с кислородом до 80% от коечного фонда. Если это говорить в абсолютных цифрах, то это не менее 40 тыс. коек должны быть с подведенным кислородом. Какие у нас планы и как мы движемся. Если на начало сентября у нас было всего 8800 коек, подключенных к кислороду, то сейчас эта цифра, на вчерашний вечер, составляла уже 17 тыс. 855 коек", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что были выделены соответствующие средства в регионы - 572 млн грн на обеспечение кислородом. Кроме того, регионы подали еще дополнительную заявку, дополнительный заказ, какая им еще необходима сумма средств.

"По нашим расчетам и по нашим планам, регионы должны подвести кислород на середину ноября, это количество коек должно быть не менее 25-26 тыс. коек. Это, еще раз подчеркиваю, максимально возможный срок по нашим регионам, та задача, которая им была поставлена. Более того, соответствующее задание было поставлено нашим регионам еще в начале августа... Почему именно мы делаем это через регионы, просчитываем средства. Потому что задают вопрос, почему вы не покупаете централизованно кислородные концентраторы. В этом нет никакого смысла, так как в каждом регионе, в каждой больнице, не просто регионе - в каждой больнице есть разная ситуация. Где-то это подведение кислорода централизованное, а где-то это надо покупать кислородные концентраторы. Где-то надо делать разводку, а где-то надо делать какие-то другие монтажные работы", - добавил министр.

По его словам, чтобы не возникали "проволочки со сроками" - все процедуры по закупке и дозакупке кислорода были упрощены, как и проведение работ и проектные работы.

"То, что касается обеспеченности кислородом, то у нас на сегодняшний день есть 16 производителей медицинского кислорода. Я подчеркиваю - медицинского кислорода, потому что есть отличие от медицинского и технологического кислорода. И именно поэтому идет, соответственно, происходит процесс сертификации. Если министерству подаются соответствующие документы по сертификации кислорода - в тот же день начинает рассматриваться срок, соответственно, получение лицензии, сокращено до минимума. Это несколько дней после подготовки документов", - сказал Степанов.

Он отметил, что с производством кислорода нет проблем, но есть проблематика с тарой - баллонами и емкостями. В этом вопросе дали поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, в сентябре председателям областных государственных администраций была поставлена задача увеличить до 80% обеспечения в Украине кислородом коек, отведенных для больных COVID-19.



