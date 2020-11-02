В Минздраве рассказали, как они планируют обеспечить кислородом 40 тыс. коек в больницах

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 24979 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 50768 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 107319 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 88052 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113195 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90987 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98483 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102744 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101475 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101319 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 89538 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 74039 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 102973 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 27509 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 52327 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 13331 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 107316 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 113193 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 375011 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 326182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 52327 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129170 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 206624 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233503 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212283 просмотра
Актуальное
В Минздраве рассказали, как они планируют обеспечить кислородом 40 тыс. коек в больницах

В Минздраве рассказали, как они планируют обеспечить кислородом 40 тыс. коек в больницах

Киев  •  УНН

 • 20337 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения планируют до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Планы и действия Министерства здравоохранения по увеличению коек с кислородом. Вы знаете, что это один из основных вопросов, над которым сейчас работает Минздрав... Для того, чтобы довести количество коек с кислородом до 80% от коечного фонда. Если это говорить в абсолютных цифрах, то это не менее 40 тыс. коек должны быть с подведенным кислородом. Какие у нас планы и как мы движемся. Если на начало сентября у нас было всего 8800 коек, подключенных к кислороду, то сейчас эта цифра, на вчерашний вечер, составляла уже 17 тыс. 855 коек", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что были выделены соответствующие средства в регионы - 572 млн грн на обеспечение кислородом. Кроме того, регионы подали еще дополнительную заявку, дополнительный заказ, какая  им еще необходима сумма средств.

"По нашим расчетам и по нашим планам, регионы должны подвести кислород на середину ноября, это количество коек должно быть не менее 25-26 тыс. коек. Это, еще раз подчеркиваю, максимально возможный срок по нашим регионам, та задача, которая им была поставлена. Более того, соответствующее задание было поставлено нашим регионам еще в начале августа... Почему именно мы делаем это через регионы, просчитываем средства. Потому что задают вопрос, почему вы не покупаете централизованно кислородные концентраторы. В этом нет никакого смысла, так как в каждом регионе, в каждой больнице, не просто регионе - в каждой больнице есть разная ситуация. Где-то это подведение кислорода централизованное, а где-то это надо покупать кислородные концентраторы. Где-то надо делать разводку, а где-то надо делать какие-то другие монтажные работы", - добавил министр.

По его словам, чтобы не возникали "проволочки со сроками" - все процедуры по закупке и дозакупке кислорода были упрощены, как и проведение работ и проектные работы.

"То, что касается обеспеченности кислородом, то у нас на сегодняшний день есть 16 производителей медицинского кислорода. Я подчеркиваю - медицинского кислорода, потому что есть отличие от медицинского и технологического кислорода. И именно поэтому идет, соответственно, происходит процесс сертификации. Если министерству подаются соответствующие документы по сертификации кислорода - в тот же день начинает рассматриваться срок, соответственно, получение лицензии, сокращено до минимума. Это несколько дней после подготовки документов", - сказал Степанов.

Он отметил, что с производством кислорода нет проблем, но есть проблематика с тарой - баллонами и емкостями. В этом вопросе дали поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, в сентябре председателям областных государственных администраций была поставлена задача увеличить до 80% обеспечения в Украине кислородом коек, отведенных для больных COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы