Пандемія: уряд виділив майже 900 млн грн на кисень у COVID-лікарнях

“Проектом акту пропонується виділення міністерству охорони здоров’я 895 млн 578 тис. грн на забезпечення подачі кисню ліжковому фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу паціентам з гострою респіраторною хворобою COVID-19”, — сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

З його слів, кошти будуть виділені на безповоротній основі з фонду боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.

Як повідомляв УНН раніше, у Міністерстві охорони здоров'я планують до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню.