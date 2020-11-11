Пандемия: правительство выделило почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал выделение средств для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, передает корреспондент УНН.

"Проектом акта предлагается выделение министерству здравоохранения 895 млн 578 тыс. грн на обеспечение подачи кислорода коечному фонду учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, средства будут выделены на безвозвратной основе из фонда по борьбе с COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тыс.

Как сообщал УНН ранее, в Министерстве здравоохранения планируют до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода.

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