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Уряд планує “перепозичити” кисневі балони для COVID-лікарень у підприємств

Уряд планує “перепозичити” кисневі балони для COVID-лікарень у підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства намагається домовитися з великими підприємствами про “перепозичення” кисневих балонів для потреб медичної галузі. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.

“Воно (питання закупівлі кисневих балонів — ред.) продовжує стояти гостро. Справа в тому, що насправді кисневі балони — це достатньо високотехнологічний продукт, який має витримувати дуже серйозний тиск. Я знаю, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провело роботу з цілою низкою великих підприємств, які використовують такі кисневі балони й можуть, фактично, перепозичити медичній галузі. Знаю, що йдеться про декілька тисяч одиниць. Окрім того, знаю, що проведена робота з додаткової закупівлі кисневих концентраторів. Це, звичайно, питання більше місцевих бюджетів, адже субвенцію ми надали областям, а вони — місцевим громадам”, - зазначив міністр Кабміну.

Немчінов додав, що й по лінії міжнародної співпраці вирішується питання по додатковій закупівлі саме кисневих концентраторів.

“Що стосується забезпечення проведення робіт у лікарнях, то де триває робота, є нюанси, з виконанням робіт, тому що це підвищена небезпека. Були в нас прецеденти і на території України, і в сусідніх країнах, де не дотримувалися безпеки, в попередні роки. І були негативні випадки. Тому, тут дуже багато уваги треба приділити в тому числі й проведенню безпечного процесу. Не просто забезпечити розводку кисню по палатах, а щоб це було зроблено безпечно й не ставило під загрозу життя пацієнтів та медперсоналу”, - підсумував урядовець.

Нагадаємо, що експерт назвав винних у провалі Україною виготовлення кисневих концентраторів для порятунку хворих на COVID-19.

Додамо, що у МОЗ пояснили, чому не можуть забезпечити киснем хворих на "ковід".

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я планували до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню. Уряд виділив майже 900 млн грн на кисень у COVID-лікарнях.

При цьому у МОЗ зазначали, що з виробництвом кисню немає проблем, але є проблематика з тарою - балонами та ємностями. Щодо цього давали доручення Мінекономіки.

Також Кабмін на тлі поширення COVID-19 спростив закупку ємностей для кисню.

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