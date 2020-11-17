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У МОЗ пояснили, чому не можуть забезпечити киснем хворих на "ковід"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У МОЗ прогнозують, що до середини грудня лише 80% ліжок для хворих на "ковід" будуть забезпечені кисневими магістралями та кисневими концентраторами. Попри те, що держава виділила на це 900 млн грн фінансування. Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов’як під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“По всій Україні є з цим проблеми. Навіть незважаючи на те, що виділені кошти на проведення магістралей, закупівлі концентраторів, є ряд проблем на місцях, які заважають це зробити. Так, не вистачає працівників, котрі проводять ці магістралі, не вистачає компаній, які можуть зробити технічну документацію. ... На жаль, потрібен час і ...це буде не раніше середини грудня”, - сказала Садов’як.

Нагадаємо, на думку експертів виготовлення кисневих концентраторів для порятунку хворих на COVID-19 провалили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем'єр-міністра Олега Уруського.

Так, ще влітку новостворене відомство отримало завдання налагодити розробку й виробництво кисневих концентраторів в Україні. Але майже за п'ять місяців це завдання не було реалізовано.

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