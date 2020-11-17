У МОЗ пояснили, чому не можуть забезпечити киснем хворих на "ковід"

“По всій Україні є з цим проблеми. Навіть незважаючи на те, що виділені кошти на проведення магістралей, закупівлі концентраторів, є ряд проблем на місцях, які заважають це зробити. Так, не вистачає працівників, котрі проводять ці магістралі, не вистачає компаній, які можуть зробити технічну документацію. ... На жаль, потрібен час і ...це буде не раніше середини грудня”, - сказала Садов’як.

Нагадаємо, на думку експертів виготовлення кисневих концентраторів для порятунку хворих на COVID-19 провалили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем'єр-міністра Олега Уруського.

Так, ще влітку новостворене відомство отримало завдання налагодити розробку й виробництво кисневих концентраторів в Україні. Але майже за п'ять місяців це завдання не було реалізовано.