В Минздраве объяснили, почему не могут обеспечить кислородом больных "ковид"

"По всей Украине есть с этим проблемы. Даже несмотря на то, что выделены средства на проведение магистралей, закупки концентраторов, есть ряд проблем на местах, которые мешают это сделать. Так, не хватает работников, проводящих эти магистрали, не хватает компаний, которые могут сделать техническую документацию. ... К сожалению, нужно время и ... это будет не раньше середины декабря", - сказала Садовьяк.

Напомним, по мнению экспертов изготовления кислородных концентраторов для спасения больных COVID-19 провалили в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского.

Так, еще летом новосозданное ведомство получило задание наладить разработку и производство кислородных концентраторов в Украине. Но почти за пять месяцев эта задача не была реализована.