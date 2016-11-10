Правительство планирует в следующем году приступить к технической модернизации вузов - В.Гройсман
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины планирует в 2017 году осуществить техническую модернизацию учебных заведений. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Херсонской государственной морской академии, передает УНН.
"Когда мы смотрим, особенно на профтехобразование в нашей стране, мы видим, что база обучения устарела, что технологии обучения устарели. Поэтому для нас очень важно в следующем году возродить качественное образование. Сделать техническую модернизацию вузов", - подчеркнул премьер.