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15 марта, 19:03 • 111795 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156867 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131864 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124809 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109557 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103906 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100383 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130586 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Правительство планирует в следующем году приступить к технической модернизации вузов - В.Гройсман

Правительство планирует в следующем году приступить к технической модернизации вузов - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8217 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины планирует в 2017 году осуществить техническую модернизацию учебных заведений. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Херсонской государственной морской академии, передает УНН.

"Когда мы смотрим, особенно на профтехобразование в нашей стране, мы видим, что база обучения устарела, что технологии обучения устарели. Поэтому для нас очень важно в следующем году возродить качественное образование. Сделать техническую модернизацию вузов", - подчеркнул премьер.

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