Правительство планирует в следующем году приступить к технической модернизации вузов - В.Гройсман

"Когда мы смотрим, особенно на профтехобразование в нашей стране, мы видим, что база обучения устарела, что технологии обучения устарели. Поэтому для нас очень важно в следующем году возродить качественное образование. Сделать техническую модернизацию вузов", - подчеркнул премьер.