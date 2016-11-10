Уряд планує наступного року взятися за технічну модернізацію вишів - В.Гройсман
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України планує у 2017 році здійснити технічну модернізацію навчальних закладів. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у Херсонській державній морській академії, передає УНН.
"Коли ми дивимося, особливо на профтехосвіту в нашій країні, ми бачимо, що база навчання застаріла, що технології навчання застаріли. Тому для нас дуже важливо в наступному році відродити якісну освіту. Зробити технічну модернізацію вузів", - наголосив Прем’єр.