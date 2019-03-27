Правительство передало на вооружение ВСУ конфискованные российские ракеты ЗРК "Печора"

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 4002 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 8678 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 9884 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 42977 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 93464 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 139456 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 129799 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71336 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76230 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188886 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
54%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 8374 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12528 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16461 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15114 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19469 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 4002 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 8678 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 139456 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 129799 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96625 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12727 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14978 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17378 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20264 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21851 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Правительство передало на вооружение ВСУ конфискованные российские ракеты ЗРК "Печора"

Киев • УНН

 • 33152 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство передало на вооружение Вооруженных сил Украины конфискованные из-за ненадлежащего транзита Украиной российские ракеты к зенитно-ракетному комплексу "Печора". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Правительство передало на вооружение ВСУ конфискованные российские ракеты ЗРК "Печора"

"Вооруженные силы Украины получат на боевое дежурство буквально в ближайшую неделю современный зенитно-ракетный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора", - отметил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

При этом он добавил, что в одном из морских портов Украины была найдена ракета зенитно-ракетного комплекса С-125 в полном оснащении, которая сохранялась с нарушением законодательства в сфере транзита и перевозки боеприпасов. Эта ракета была арестована и будет передана ВСУ, требующих такое вооружение.

В свою очередь, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что всего украинские правоохранители арестовали 36 зенитных ракет "земля-воздух" в полном оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием. Также он уточнил, что еще в 2007 году граждане РФ пытались передать по поддельным документам в Эритрею, а возможно, и в другие страны сам зенитный комплекс РФ.

"Согласно сообщению Департамента контрразведки СБУ, СБУ и Главная военная прокуратура зарегистрировали в январе текущего года уголовное производство с последующей фабулой. С апреля 2007 года по настоящее время должностные лица "Рособоронэкспорта" из РФ, по предварительному сговору с должностными лицами из оборонно-промышленного комплекса Украины совершили незаконное перемещение через таможенную границу с Украиной с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", - отметил Генпрокурор.

По его словам, во время уголовного производства ГПУ сделала все от нее зависящее, чтобы оружие страны-агрессора было передано ВСУ. "Чтобы все 36 ракет современного комплекса защищали мирное небо над нашей страной", - добавил Луценко.

Напомним, по словам Президента Порошенко, собственная высокоточная ракетное оружие позволит Украине сдержать агрессию России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99