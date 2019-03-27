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MIM-104 Patriot

Уряд передав на озброєння ЗСУ конфісковані російські ракети ЗРК "Печора"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Уряд передав на озброєння Збройних сил України конфісковані через неналежний транзит Україною російські ракети до зенітно-ракетного комплексу "Печора". Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Уряд передав на озброєння ЗСУ конфісковані російські ракети ЗРК "Печора"

"Збройні сили України отримають на бойове чергування буквально у найближчий тиждень сучасний зенітно-ракетний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу "Печора", - зазначив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

При цьому він додав, що в одному з морських портів України була віднайдена ракета зенітно-ракетного комплексу С-125 у повному оснащенні, яка зберігалась із порушенням законодавства в сфері транзиту і перевезення боєприпасів. Ця ракета була арештована і буде передана ЗСУ, які потребують таке озброєння.

Своєю чергою, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що усього українські правоохоронці арештували 36 зенітних ракет "земля-повітря" у повному оснащенні, разом із супутнім обладнанням. Також він уточнив, що ще 2007 року громадяни РФ намагались передати за підробленими документами в Еритрею, а можливо, і в інші країни найновіший зенітний комплекс РФ.

"Згідно з повідомленням Департаменту контррозвідки СБУ, СБУ і Головна військова прокуратура зареєстрували у січні поточного року кримінальне провадження з наступною фабулою. Із квітня 2007 року по теперішній час службові особи "Рособоронекспорту" з РФ, за попередньою змовою зі службовими особами з оборонно-промислового комплексу України вчинили незаконне переміщення через митний кордон з Україною з приховуванням від митного контролю зброї, боєприпасів, вибухових речовин", - зазначив Генпрокурор.

За його словами, під час кримінального провадження ГПУ зробила все від неї залежне, щоб зброя країни-агресора була передана ЗСУ. "Щоб всі 36 ракет найсучаснішого комплексу захищали мирне небо над нашою країною", - додав Луценко.

Нагадаємо, за словами Президента Порошенка, власна високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію Росії.

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